وزير النفط الكويتي: حصتنا من زيادة الإنتاج 27 ألف برميل يومياً خلال أكتوبر

أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي، بدولة الكويت، الدكتور محمد الفارس، اليوم الأربعاء، إن إدارة (أوبك+) الحصيفة والمتزنة لأسواق النفط نجحت في دعم صناعة النفط العالمية خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء حديث الوزير الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب مشاركته بالاجتماع الـ 32 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ 20 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك (أوبك+) الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وأكد الفارس سعى المنظمة الدائم لتأمين الإمدادات النفطية في الأسواق ونجاح جهودها في تحقيق التوازن واستعادة نسق الاستقرار للاقتصاد العالمي.

وأشاد بقرار (أوبك+) الذي جرى بالإجماع ونص على التوافق على استمرار العمل باتفاق أوبك+ وزيادة أسواق النفط بـ 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2021 لافتاً إلى أن نصيب دولة الكويت من هذه الزيادة 27 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2021.

أنهت مجموعة أوبك+ اجتماعها، اليوم الأربعاء، بإجماع على إبقاء سياسة الإنتاج على حالها، مع تحديد يوم 4 أكتوبر موعداً للاجتماع المقبل للمجموعة لمراجعة سياسة الإنتاج، بحسب بيان صادر عن "أوبك+".

وأفاد بيان الاجتماع الوزراي لـ أوبك+ بتأكيد دول المجموعة، على خطة زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر، مع تمديد مهلة التعويض للدول غير الملتزمة بمستويات الإنتاج حتى نهاية ديسمبر.

وبحسب البيان، تقدم الدول غير الملتزمة خطط التعويض بحد أقصاه 17 سبتمبر، على أن يكون الاجتماع المقبل للمجموعة في يوم 4 أكتوبر.