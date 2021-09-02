إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ينخفض لـ10.43 مليون برميل يومياً

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب من 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وفقا لحسابات أجرتها رويترز استناداً إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة صادرة اليوم الخميس.

وذكرت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.09 مليون طن، مقابل 44.24 مليون طن في يوليو/تموز.

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج عبر إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

ولم يتضح على الفور ما سبب انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي.

وكان وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أبلغ الصحافيين أن التقلبات الشهرية ليست كبيرة وأن روسيا ستصل إلى مستوى إنتاج النفط لما قبل الجائحة في مايو/أيار القادم.

وقال إن روسيا تعتزم ضخ ما إجماليه 506 ملايين طن من النفط فقط هذا العام، بانخفاض 1% عن 2020.