.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ينخفض لـ10.43 مليون برميل يومياً

  • الخط
انتاج روسيا النفطي
موقع نفط في روسيا
اقتصاد روسيا

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ينخفض لـ10.43 مليون برميل يومياً

لم يتضح على الفور سبب الانخفاض

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب من 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، وفقا لحسابات أجرتها رويترز استناداً إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة صادرة اليوم الخميس.

وذكرت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.09 مليون طن، مقابل 44.24 مليون طن في يوليو/تموز.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الأربعاء على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج عبر إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر.

السعودية والعراق توقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين اقتصاد السعودية السعودية والعراق توقعان اتفاقية للنقل البحري بين البلدين

ولم يتضح على الفور ما سبب انخفاض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز الشهر الماضي.

وكان وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف أبلغ الصحافيين أن التقلبات الشهرية ليست كبيرة وأن روسيا ستصل إلى مستوى إنتاج النفط لما قبل الجائحة في مايو/أيار القادم.

وقال إن روسيا تعتزم ضخ ما إجماليه 506 ملايين طن من النفط فقط هذا العام، بانخفاض 1% عن 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم هكذا تشرّد الملايين في فييتنام مع رحيل أميركا عن بلادهم
جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه جريمة تيماء تهز الكويت.. نحر شقيقته وسلم نفسه
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو بيريرا الهلال ضمن أغلى صفقات العالم متجاوزاً رونالدو
مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء مطربان مصريان يشتبكان على المسرح.. والنقابة توقفهما عن الغناء
تطالب بـ تطالب بـ"رخصة وامتحان" قبل الإنجاب.. سمية الخشاب تثير الجدل بمصر
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان شاحنات إيرانية تنقل مدرعات أميركية.. وأنباء عن تهريبها من أفغانستان
قبل أن تذهب
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
تحذيرات من موجة رابعة لكورونا في مصر
اكتشف المزيد