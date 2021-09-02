نوفاك: روسنفت الروسية تطلب حق تصدير الغاز

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن عملاق الطاقة الروسي روسنفت طلبت من الحكومة تمكينها من تصدير الغاز الطبيعي وإن الحكومة تنظر في الطلب.

وتعتبر "روسنفت" من بين كبرى الشركات الروسية، ويعكس أداؤها السيئ خلال العام الماضي، الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط وسط تراجع تجاري عالمي جراء جائحة فيروس "كورونا".

مادة اعلانية

وكان رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت إيجور سيتشن قال في يونيو الماضي، إن العالم يواجه نقصا حادا في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساعٍ للاتجاه إلى الطاقة البديلة.

وذكر سيتشن أن أمرا قضائيا لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى.