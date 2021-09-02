"يو بي إس" يتوقع ارتفاع برنت إلى 75 دولارا مع نهاية 2021

توقع بنك يو بي إس UBS أن تصل أسعار برنت إلى 75 دولارا للبرميل مع نهاية السنة وسط التحسن التدريجي للاقتصاد العالمي وهو ما من شأنه دعم الطلب على النفط.

وأضاف البنك أن الأسعار ستبقى متقلبة في الوقت الراهن لكن المسار الصعودي سيعود مع الاستمرار في تخفيف القيود التي فرضتها الجائحة.

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وتوقع البنك أن الطلب على النفط سيتجاوز 99 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام وأن مخزونات الخام ستواصل التراجع.

إضافة إلى ذلك، يرى UBS النفط والسلع قد تكون أداة تحوط ضد مخاطر التضخم في حال استمر لفترة أكبر من المتوقع ولم يكن "مؤقتا".