رالي الغاز ينذر بشتاء مكلف للمستهلكين الأوروبيين

من المقرر أن يواجه أصحاب المنازل والشركات في أوروبا شتاءً صعبًا بسبب أسعار الغاز الطبيعي القياسية، كما أن البرودة المفاجئة ستزيد الأمر سوءًا، وفقًا للمورد OMV AG.

وترتفع أسعار الغاز في جميع أنحاء العالم بسبب الطلب المتزايد بعد تفشي الوباء، ورفعت المرافق في جميع أنحاء المنطقة معدلاتها قبل حلول فصل الشتاء مباشرة. وقد تضررت أوروبا بشكل خاص لأن العديد من ناقلات الوقود تبحر إلى آسيا بسبب ارتفاع الأسعار هناك. وتواجه روسيا، أكبر مورد لأوروبا، أزمة خاصة بها تعيق عمليات التسليم.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة OMV، ألفريد ستيرن، إن الشركة النمساوية لا تزال تحاول اللحاق بموجة البرودة التي حلت العام الماضي، ومستويات التخزين أقل بكثير من المتوسط ​​لهذا الوقت من العام، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

قد يأتي بعض الانفراج من خلال خط أنابيب Nord Stream 2 المثير للجدل من روسيا إلى ألمانيا، والذي ساعدت OMV في تمويله. وقال ستيرن إن الأزمة الحالية تظهر أهمية مشاريع البنية التحتية هذه.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف يوم الخميس، إنه من المحتمل أن يبدأ نورد ستريم 2 بإرسال المزيد من الغاز إلى أوروبا بمجرد اكتمال خط الأنابيب تقريبًا.

يتوقع ستيرن حدوث تغييرات كبيرة في جميع جوانب القطاع خلال العقد المقبل، وقال: "في غضون 10 سنوات لن تكون هناك شركة نفط وغاز واحدة تبدو كما هي عليه الآن".