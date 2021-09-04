"البترول الكويتية" تقرر خفض المصاريف 50% عدا التشغيلية بـ 10%

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10% بحسب صحيفة الأنباء.

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وذكرت الزعابي في التعميم أنه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة وتخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة، وتخفيض عقود الخامات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية وغيرها).

ودعت الزعابي في التعميم الى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها ورفع كفاءة تحصيل الديون المستحقة.

وذكرت في التعميم أنه سيتم وقف الصرف خلال السنة المالية 2022/2021 على البنود التالية:

- الأندية والمعاهد الصحية.

- الخدمات الربيعية.

- الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتي تشمل على سبيل المثال (رحلات العمرة ، الحفلات بأنواعها ، الرحلات الترفيهية والثقافية، والشاليهات، وغيرها).