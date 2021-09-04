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"البترول الكويتية" تقرر خفض المصاريف 50% عدا التشغيلية بـ 10%

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مؤسسة البترول الكويتية مناسبة
مؤسسة البترول الكويتية
اقتصاد الكويت

"البترول الكويتية" تقرر خفض المصاريف 50% عدا التشغيلية بـ 10%

تتخذ مجموعة مؤثرة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021

دبي - العربية.نت

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أصدرت مؤسسة البترول الكويتية مجموعة من إجراءات تقنين وترشيد الإنفاق للسنة المالية الحالية 2022/2021.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه سيتم تخفيض الصرف من إجمالي الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2022/2021 بما لا يقل عن 10% بحسب صحيفة الأنباء.

وذكرت الزعابي في التعميم أنه سيتم تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة العام المالي الحالي، وتخفيض المشاركة بالتدريب الخارجي والمحلي إلا المرتبط بمتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه سيتم تخفيض المهمات الرسمية بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة وتخفيض الأبحاث والدراسات والاستشارات بنسبة 50% من المعتمد في الموازنة، وتخفيض عقود الخامات غير الأساسية بنسبة 50% من المعتمد بموازنة والتي تشمل (نظافة ، حماية وامن ، إدخال البيانات والطباعة ، مراسلين وفندقة ، ضيافة وهدايا ، إعلانات ودعاية وغيرها).

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ودعت الزعابي في التعميم الى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل غير الضروري منها ورفع كفاءة تحصيل الديون المستحقة.

وذكرت في التعميم أنه سيتم وقف الصرف خلال السنة المالية 2022/2021 على البنود التالية:

- الأندية والمعاهد الصحية.

- الخدمات الربيعية.

- الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتي تشمل على سبيل المثال (رحلات العمرة ، الحفلات بأنواعها ، الرحلات الترفيهية والثقافية، والشاليهات، وغيرها).

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