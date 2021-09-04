نفط ليبيا.. مستويات الإنتاج عادية رغم تهديد بوقف الصادرات

قال مهندسون في مرفأي النفط الليبيين السدرة والزويتينة يوم السبت إن مستويات الإنتاج عادية رغم إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم سكان منطقة الهلال النفطي أنها تمنع الصادرات.

وقالت الجماعة في رسالة بالفيديو من أمام منشأة نفطية إن من بين مطالبها أن يترك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منصبه.

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وقلص إيقاف الإنتاج النفطي أو التصدير إنتاج ليبيا الطبيعي الذي يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في حقول أو موانئ بعينها أحيانا ولكن على نطاق أوسع أيضا.

كانت قوات متحالفة مع الجيش الوطني الليبي قد أوقفت تصدير النفط لشهور العام الماضي.

وقال وزير النفط في الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي إنه أوقف صنع الله عن العمل في أحدث خطوة في نزاع للسيطرة على قطاع الطاقة. لكن صنع الله رفض الخطوة.