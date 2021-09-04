.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نفط ليبيا.. مستويات الإنتاج عادية رغم تهديد بوقف الصادرات

  • الخط
حقل نفط في ليبيا
منشأة نفط في ليبيا
النفط

نفط ليبيا.. مستويات الإنتاج عادية رغم تهديد بوقف الصادرات

في أحدث خطوات نزاع السيطرة على قطاع الطاقة

بنغازي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مهندسون في مرفأي النفط الليبيين السدرة والزويتينة يوم السبت إن مستويات الإنتاج عادية رغم إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم سكان منطقة الهلال النفطي أنها تمنع الصادرات.

وقالت الجماعة في رسالة بالفيديو من أمام منشأة نفطية إن من بين مطالبها أن يترك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله منصبه.

وقلص إيقاف الإنتاج النفطي أو التصدير إنتاج ليبيا الطبيعي الذي يقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في حقول أو موانئ بعينها أحيانا ولكن على نطاق أوسع أيضا.

كانت قوات متحالفة مع الجيش الوطني الليبي قد أوقفت تصدير النفط لشهور العام الماضي.

وقال وزير النفط في الحكومة المؤقتة الأسبوع الماضي إنه أوقف صنع الله عن العمل في أحدث خطوة في نزاع للسيطرة على قطاع الطاقة. لكن صنع الله رفض الخطوة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
الأكثر قراءة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية! جريمة مروعة في سوريا.. فتاة مقطوعة الرأس في حاوية!
بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره بعد تهديده بالانتحار.. رسالة موجعة من طبيب مصري فقد بصره
السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء السعودية تستفيق على ظاهرة فلكية.. قمر متناقض بالسماء
اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا اليمن.. اعتقال أخطر قيادي حوثي أثناء عودته من إيران متنكرا
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
قبل أن تذهب
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
أحمد مسعود ينفي سيطرة طالبان على بنجشير بمشاهد مصورة للاشتباكات
اكتشف المزيد