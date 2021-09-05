الكويت ترصد 2.8 مليار دولار لـ 3 مشاريع نفطية

قالت مصادر نفطية أن شركة نفط الكويت لديها 3 مشاريع ضخمة رصدت لها نحو 865 مليون دينار (ما يعادل 2.8 مليار دولار) لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حيث تمضى الشركة قدما في طرح هذه العقود قريبا.

وذكرت المصادر أن أول المشاريع يتمثل في طرح 5 مناقصات لإنشاء خطوط تدفق أنابيب النفط، وتم رصد ما قيمته 250 مليون دينار لهذه المناقصات، مشيرة إلى أن عملية الطرح ستكون قريبة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتأتي تلبية لاستراتيجية الشركة لزيادة الإنتاج.

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وقالت إن لدى "نفط الكويت" مناقصة أخرى لتوريد 15 برج حفر عميق بقيمة 450 مليون دينار، حيث تهدف الشركة إلى توريد منصات حفر عميقة لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات مجموعة الحفر في الشركة على التوسع في حفر المزيد من الآبار خلال المرحلة المقبلة، وتبلغ قيمة كل برج حفر 30 مليون دينار، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

وأشارت المصادر إلى الأهمية الاستراتيجية لحفر الآبار العميقة بهدف إنتاج الغاز والنفط عالي الجودة من الطبقات الجوراسية وصولا إلى الهدف الاستراتيجي وهو إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا.

أما ثالث العقود الضخمة التي تنوي "نفط الكويت" طرحها قريبا فهو 3 عقود لتنظيف التربة الملوثة من الغزو العراقي الغاشم وهو تكملة للمشروع السابق الذي تمت ترسيته مؤخرا على 5 تحالفات، مشيرة إلى أن الشركة رصدت 165 مليون دينار ما يعادل 550 مليون دولار.