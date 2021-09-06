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وزير النفط العراقي: تكلفة الغاز من مشروع توتال 20% مقارنة بالغاز الإيراني

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طاقة

وزير النفط العراقي: تكلفة الغاز من مشروع توتال 20% مقارنة بالغاز الإيراني

مشاريع توتال ستساعد العراق على خفض واردات الغاز من إيران وتقليص التكلفة

دبي - العربية.نت

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كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن تكلفة الغاز المتوقع إنتاجه في مشروع توتال الجديد تشكل 20% فقط من تكلفة الغاز المستورد من إيران.

وقال إن العراق يستورد الغاز من إيران بسعر 8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما ستكون تكلفة الغاز المنتج من المشروع الجديد ما بين 2 و 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وكان وزير النفط العراقي أعلن أمس الأحد، أن شركة النفط الفرنسية توتال TotalEnergies ستقيم أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بقيمة 27 مليار دولار، وذلك بموجب اتفاق وُقع في بغداد أمس.

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في هذا السياق، أكد Patrick Pouyanne الرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies، أن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار، مشيرا إلى أن المشاريع في جنوب العراق ستبدأ مع نهاية السنة.

وأوضح وزير النفط العراقي أن المرحلة الأولى ستشمل استثمارا حجمه ثلاثة مليارات دولار من المجموعة الفرنسية في مشروع لحقن ماء البحر في حقول النفط لتعزيز استخراج الخام.

وأضاف أن توتال ستقدم أيضا ملياري دولار لبناء منشآت لمعالجة الغاز من حقول غرب القرنة 2 ومجنون وأرطاوي والطوبة واللحيس. وهذا سيساعد العراق على خفض وارداته من الغاز من إيران وتخفيض التكلفة.

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