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النفط تحت ضغط تراجع الطلب.. تعطل الإنتاج الأميركي يكبح الخسائر

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النفط تحت ضغط تراجع الطلب.. تعطل الإنتاج الأميركي يكبح الخسائر

بيانات اقتصادية صينية قوية وتعطل إنتاج في الولايات المتحدة كبحا تراجع الأسعار

لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أثار خفض لأسعار بيع الخام في آسيا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، لكن بيانات اقتصادية صينية قوية وتعطل إنتاج في الولايات المتحدة كبحا الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 71.22 دولار للبرميل بحلول الساعة ‭1214 ‬ بتوقيت غرينتش، بعدما هبطت 39 سنتا يوم الاثنين.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 68.53 دولار للبرميل بانخفاض 76 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وقال تاماس فارجا من شركة السمسرة في النفط بي.في.إم "الخفض في سعر البيع والصدمة اللاحقة على بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للتوقعات الصادرة الجمعة والتي عززت الدولار أمس كانا كافيين لتراجع المراهنين على ارتفاع الأسعار".

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وأضاف الاقتصاد الأميركي سجل أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر في أغسطس/ آب إذ تعثر التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة في ظل ارتفاع من جديد للإصابات بكوفيد-19، مما يضغط على الطلب في المطاعم والفنادق.

لكن أسعار النفط تلقى دعما من مؤشرات اقتصادية قوية في الصين واستمرار تعطل إمدادات بسبب الإعصار أيدا.

وكشفت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام زادت 8% في أغسطس/ آب عنها قبل شهر، إذ استأنفت شركات التكرير المشتريات عقب سلسلة من مخصصات الاستيراد الجديدة.

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