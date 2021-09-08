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خارطة طريق بين 3 دول لنقل الغاز المصري إلى لبنان

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اقتصاد مصر

خارطة طريق بين 3 دول لنقل الغاز المصري إلى لبنان

يشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات

دبي - العربية.نت

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وافق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن، اليوم الأربعاء، على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

واستضافت، اليوم، العاصمة الأردنية لقاء رباعيا الأربعاء يجمع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا ومصر لبحث تزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز المصري عبر الأراضي الأردنية.

وعقد وفد وزاري لبناني السبت الماضي لقاء مع مسؤولين في دمشق في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها، بهدف بحث استجرار الغاز والطاقة من مصر والأردن عبر سوريا.

ويشهد لبنان منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات، بما يشمل المستشفيات والأفران والاتصالات والمواد الغذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

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كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011 وفاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

والشهر الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسوريا.

ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضة على سوريا والتي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معها.

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