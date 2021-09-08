تقديم عطاءات مشروع خط أنابيب "نفط الكويت" بـ 150 مليون دولار

أفادت خدمة تتبع المشاريع الإقليمية "ميد بروجيكتس"، بأنه تم تقديم العطاءات لمشروع شركة نفط الكويت لتركيب خطوط تدفق لآبار المنتجين في منطقة أم نيقة بالكويت، وتقدَّر قيمة المشروع بـ 150 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه تم تقديم العطاءات بعد عدة تمديدات، إذ تشمل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات السابقة 22 مارس و8 مارس من هذا العام. وصدرت الدعوة لتقديم العطاءات بالأصل في فبراير.

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ويشمل نطاق المشروع تركيب خطوط التدفق لآبار المنتجين، وخطوط تدفق أنابيب للتخلص من مياه الصرف، وتركيب وصلات فوهة البئر، وتمديد الرؤوس/ المشعبات الموجودة، وإغلاق أعمال الربط لخطوط التدفق وخطوط الأنابيب المصنوعة من الصلب الكربوني، إضافة إلى أعمال الأنابيب، وأعمال التصنيع، واللحام، والأنفاق الدقيقة، وتركيب نظام الحماية وتركيب المرافق المصاحبة، وفق ما نشرته "الجريدة".

في صناعة النفط والغاز، تُعد خطوط التدفق عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر واحدة بمشعب أو معدات معالجة. وفي حقول النفط والغاز الكبيرة، قد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمشعب، وقد ينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة نقل أو وعاء. وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية، ويمكن دفنها أو وضعها فوق الأرض.

وتشبه خطوط التجميع خطوط التدفق، لكنها تجمع التدفق من خطوط التدفق المتعددة، وعادة ما تكون معظم خطوط التدفق قصيرة الطول، لكن في بعض الظروف يمكن أن تمتد لعدة كيلومترات في التطبيقات البرية.