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شركة أميركية تضخ 100 مليون دولار بطرح "أدنوك للحفر"

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أدنوك
أدنوك
أدنوك

شركة أميركية تضخ 100 مليون دولار بطرح "أدنوك للحفر"

استثمار "هيلميريتش آند باين" بسعر الطرح العام الأولي سيخضع لتجميد مدته 3 سنوات

دبي - العربية.نت

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أعلنت "هيلميريتش آند باين" وبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان مشترك أن الشركة الأميركية المتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز ستستثمر 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لأدنوك، بحسب "رويترز".

وقالت "أدنوك" و"هيلميريتش آند باين" في البيان، إن الاستثمار الرئيسي لهيلميريتش آند باين سيكون بسعر الطرح العام الأولي وسيخضع لتجميد مدته ثلاث سنوات.

وقالت الشركتان إن الصفقة جزء من تحالف استراتيجي سيشهد أيضا حصول أدنوك للحفر على ثماني منصات حفر برية من هيلميريتش آند باين مقابل 86.5 مليون دولار.

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وأعلنت أدنوك، التي توفر ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط، في وقت سابق هذا الأسبوع عن نيتها طرح 7.5% في أدنوك للحفر من خلال طرح عام أولي وإدراج لاحق في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويضطلع بنك الاستثمار موليس آند كو بدور المستشار المالي الحصري لأدنوك، في حين يضطلع مورغان ستانلي آند كو بدور المستشار المالي الحصري لهيلميريتش آند باين.

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