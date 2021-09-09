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أسعار النفط تتراجع 0.3% مع عزم الصين السحب من مخزوناتها

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توقعات أسعار النفط
أسعار النفط
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع 0.3% مع عزم الصين السحب من مخزوناتها

برنت وصل إلى 72.36 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط بنسب جاوزت 0.2% في التعاملات المسائية اليوم الخميس، إذ أعلنت الصين أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة بالسحب من احتياطيات النفط الخام الحكومية لتخفيف الضغط على شركات التكرير المحلية، مما سيخفض الطلب من أماكن أخرى.

وتراجع الخام الأميركي بنسبة 0.29% إلى 69.1 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت بنسبة 0.33% إلى 72.36 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

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وتراجعت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر/ أيلول إلى 423.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 4.6 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير نزل 1.6مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 9.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين تراجعت 7.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 220 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره 3.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل إلى 133.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 168 ألف برميل يوميا.

وإلى ذلك، قالت رويال داتش شل اليوم الخميس إنها أعلنت حالة القوة القاهرة في بعض العقود بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآتها البحرية في خليج المكسيك بعد الإعصار أيدا.

وحالة القوة القاهرة هي بند قانوني تستخدمه الشركات خلال الأحداث غير المتوقعة مثل الأعاصير والحرائق حين لا تستطيع الوفاء بالالتزامات التعاقدية مثل تسليم النفط.

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