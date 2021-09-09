الطلب على الوقود في الهند يرتفع 10.9% في أغسطس

ارتفع الطلب على الوقود في الهند 10.9% في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من غرفة التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 16 مليون طن الشهر الماضي.

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وقفزت مبيعات البنزين 13% عن مستواها قبل عام إلى 2.69 مليون طن.

في سياق آخر، ذكر بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال أمس الأربعاء، أنه يتوقع أن يعود الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022، بيد أن السوق ربما تسجل فائضا محدودا للإمدادات.

وقال البنك في مذكرة إن الطلب على النفط "ما زال على مسار العودة إلى الوضع الطبيعي"، ومن المتوقع أن يبلغ 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، وأن يتعافى إلى مستوى "ما قبل كوفيد" البالغ 100 مليون برميل يوميا، عند 101.4 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.

وقد يعود الطلب الهندي، الذي تلقى "ضربة كبيرة" في مايو، أيضا إلى الوضع الطبيعي، فيما سيبلغ الطلب 5.1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وأكثر إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2022.

قدر البنك أيضاً أن يستغرق ارتفاع الطلب إلى مستوى ما قبل كوفيد "قرابة العامين ونصف العام"، لكن الطلب على وقود الطائرات "سيظل مشكلة على الرغم من أنه يُظهر مؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي".