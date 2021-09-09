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"سوسيتيه جنرال" يتوقع عودة الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022

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حفارة نفط
النفط

"سوسيتيه جنرال" يتوقع عودة الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022

رويترز

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ذكر بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال أمس الأربعاء، أنه يتوقع أن يعود الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022، بيد أن السوق ربما تسجل فائضا محدودا للإمدادات.

وقال البنك في مذكرة إن الطلب على النفط "ما زال على مسار العودة إلى الوضع الطبيعي"، ومن المتوقع أن يبلغ 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، وأن يتعافى إلى مستوى "ما قبل كوفيد" البالغ 100 مليون برميل يوميا، عند 101.4 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.

وتابع أن التوصل إلى اتفاق نووي مرجح بين الولايات المتحدة وإيران بحلول نوفمبر، مما قد يجلب المزيد من النفط الإيراني إلى السوق، وقد يشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاءها، أو أوبك+، على تعديل الإنتاج.

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ويتوقع البنك أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 70 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2021 و67.5 دولار بحلول الربع الأول من 2022.

وارتفع النفط ما يزيد عن 1% فيما بلغ سعر خام برنت القياسي 72.75 دولار للبرميل في تداولات أمس، إذ تستأنف شركات الطاقة في خليج المكسيك الإنتاج بوتيرة بطيئة بعد الإعصار آيدا.

ومن المتوقع أن يتعافى الطلب الأميركي على النفط إلى 20.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وأن يزيد إلى 21.6 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس 2022 مقابل 18.8 مليون برميل يوميا في يناير 2021.

قال البنك إن استهلاك أوروبا من النفط قد يبلغ 13.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021، "مقتربا من المستويات الطبيعية"، بينما ربما ينمو الطلب الصيني "بوتيرة معقولة"، ليرتفع من 14.7 مليون برميل يوميا في مستهل 2021 إلى 15.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021.

وقد يعود الطلب الهندي، الذي تلقى "ضربة كبيرة" في مايو، أيضا إلى الوضع الطبيعي، فيما سيبلغ الطلب 5.1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وأكثر إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2022.

قدر البنك أيضاً أن يستغرق ارتفاع الطلب إلى مستوى ما قبل كوفيد "قرابة العامين ونصف العام"، لكن الطلب على وقود الطائرات "سيظل مشكلة على الرغم من أنه يُظهر مؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي".

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