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الكويت تقلص أسعار خامها لآسيا في أكتوبر

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النفط

الكويت تقلص أسعار خامها لآسيا في أكتوبر

سنغافورة - رويترز

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أفادت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

وجاءت التخفيضات السعرية للخام الكويتي أكبر قليلا من درجات مقابلة من السعودية في أكتوبر.

وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر عند 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر إلى 1.95 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعُمان/دبي، بتراجع 1.20 دولار عن الشهر السابق.

تخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تزيد عشرة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

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