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بيانات صادمة.. هذا ما فعله إعصار "أيدا" بإنتاج النفط الأميركي

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من أولى ضربات إعصار أيدا على ولاية لويزيانا
النفط

بيانات صادمة.. هذا ما فعله إعصار "أيدا" بإنتاج النفط الأميركي

بعد أسبوعين من العاصفة.. يظل 1.2 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الأميركي متوقفا

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات حكومية أن شركات النفط البحري في الولايات المتحدة استأنفت نحو 200 ألف برميل من الإنتاج الجمعة في حين لا يزال معظم إنتاج الخام بساحل الخليج متوقفا بعد الإعصار أيدا.

وما زال أكثر من ثلثي إنتاج النفط بخليج المكسيك بالولايات المتحدة، أو 1.2 مليون برميل يوميا، متوقفا بعد أسبوعين تقريبا من الإعصار الذي اجتاح المنطقة المنتجة للنفط مع طول أمد جهود الإصلاح.

تصاعد فاقد أسبوعين من إنتاج النفط البحري في الولايات المتحدة الخميس، في ظل إلغاء عقود، إذ تؤثر التعطلات المستمرة لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا في أنحاء العالم.

وبحسب بيانات حكومية، ما زال ثلاثة أرباع إنتاج النفط في خليج المكسيك الأميركي متوقفا، في وقت تستمر جهود الإصلاح.

وتسببت انقطاعات الكهرباء عن منشآت معالجة برية وخطوط أنابيب في منع بعض إنتاج النفط من الوصول للبر، مما دعم أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي.

قال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي للاستشارات، إن استئناف التشغيل "ما زال يبعد أكثر من أسبوع على الأقل".

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