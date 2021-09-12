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رويترز: أوبك تتجه لتخفيض توقعاتها "المتفائلة" للطلب على النفط

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أوبك
أوبك
أوبك

رويترز: أوبك تتجه لتخفيض توقعاتها "المتفائلة" للطلب على النفط

بسبب المتحور دلتا

دبي - العربية.نت

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توقعت مصادر لوكالة رويترز أن تخفض منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل يوم غد وذلك مع استمرار تأثير سلالة دلتا على التعافي الاقتصادي.

وفي الأول من سبتمبر الحالي، رفعت أوبك بلس من توقعات لنمو الطلب على الخام في العام المقبل إلى 4.2 مليون برميل يوميا ارتفاعا من توقعات سابقة عند 3.28 مليون برميل يوميا.

ولدى أوبك حاليا أعلى التوقعات لنمو الطلب بين ثلاث جهات أساسية تصدر مثل تلك التوقعات، وهي أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية، وتصدر الأخيرة تقريرها الشهري الأحدث يوم الثلاثاء.

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