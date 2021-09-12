شركة نفط الكويت تخطط لحفر 700 بئر سنوياً

قال مصدر نفطي مطلع إن شركة نفط الكويت تخطط لحفر نحو 700 بئر سنويا خلال الفترة المقبلة، أي بزيادة تقدر بنحو 300 بئر عمّا كان عليه في السابق.

وأضاف المصدر أن تلك الزيادة تصب في إطار استراتيجية القطاع النفطي لزيادة الإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.

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وأشار المصدر إلى أن الشركة تخطط كذلك لتصدير النفط الثقيل بعد وصول إنتاجه الى مستويات تسمح بذلك، لاسيما أن إنتاج هذه النوعية من النفوط قد وصل حاليا الى نحو 60 ألف برميل يوميا، نقلاً عن صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الأحد.

وكشف أن الشركة انتهت من نحو 93% من عمليات الإنشاء لمشروع منشأة النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة، موضحا أنه تم تجهيز نحو 930 بئرا في هذا الحقل استعدادا للتشغيل والإنتاج الكامل.

وأشار المصدر الى أن النفط الثقيل سيتم تصديره الى الأسواق العالمية في البداية، ومن ثم إرساله إلى مصفاة الزور الكويتية عند الانتهاء من إنشائها بشكل تام، وذلك في إطار إنتاج الوقود القليل الكبريت المحبذ لتشغيل محطات الكهرباء في الكويت.

وفي إطار مشاريع الشركة المستقبلية، فقد أكد المصدر أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع تشمل بناء مراكز تجميع للنفط الخام في شمال وغرب وجنوب شرقي الكويت، مشيرا الى أن تلك المشاريع تتضمن أيضا بناء وحدات لإنتاج النفط الخفيف والغاز الجوراسي وبناء مرافق لمعالجة وحقن المياه، إضافة إلى إنشاء أنابيب لنقل النفط الخام والوقود ومحطات كهربائية فرعية لتغطية حاجة الشركة المتزايدة من الطاقة.

وقال المصدر إن "نفط الكويت" وضعت نهجا شاملا لمراجعة وتحسين نموذج أعمالها من أجل التغلب على التحديات وتلبية المتطلبات اللازمة خلال ما تبقى من الوقت لتحقيق الاستراتيجية 2040.

وأوضح أن الشركة تخطط أيضا لاستثمار أكثر من 6.1 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لأنشطة الاستكشاف، حيث بدأت الشركة حملة استكشاف خارجية من المتوقع أن تختتم بحلول عام 2023.