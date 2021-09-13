أوبك ترفع توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل

قلصت أوبك اليوم الاثنين توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

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ورفعت المنظمة توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل.

أوبك أضافت في التقرير "المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد-19 والتي تغذيها السلالة دلتا في الأساس تخيم على توقعات الطلب على النفط في الربع الأخير من العام.

"نتيجة لهذا، جرى تعديل الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021 بالخفض قليلا، مما أدى جزئيا إلى تأخير تعافي الطلب على النفط إلى النصف الأول من 2022".

وفي سياق متصل؛ توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا.

وقال البنك في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك + قد عوضت عن تحسن الطلب.

وذكر محللو البنك الأميركي: "على الرغم من تحركات أسعار النفط، تعمل أوبك + مرة أخرى على استقرار أسعار النفط كما فعلت تاريخياً".

وأشار البنك إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.18%، وكذلك أسعار الطاقة الأخرى، قد يؤدي الطقس البارد إلى التحول إلى النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتابع التقرير: "في آسيا هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الطاقة غير المستخدمة لتوليد الطاقة من زيت الوقود، وأوروبا هي موطن لما يقرب من 300 ألف برميل يوميًا من طاقة توليد الطاقة من زيت الوقود".