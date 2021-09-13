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السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو لتوريد مشتقات النفط 

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أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو لتوريد مشتقات النفط

الشركة السعودية ستقوم بتوريد النفط بأسعار تفضيلية

الخرطوم – رويترز

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قالت وزارة الطاقة السودانية، إن السودان يتوقع التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية، وإنه قد بدأت بالفعل شحنات بعض المنتجات من قبل شركة النفط السعودية المملوكة للدولة.

ويزور السودان وفد من المسؤولين والشركات السعودية لمدة يومين لإجراء محادثات حول الاستثمارات المحتملة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعدين والتكنولوجيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "متخصصين في مجال الطاقة من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم للطاقة بشكل عام"، وإن الاتفاقية المستهدفة مع أرامكو تهدف إلى تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من المشتقات النفطية للسودان.

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وأضافت الوزارة أنه جرت مناقشة الاتفاقية على خلفية تحرير السودان لسوق الوقود في الآونة الأخيرة، مضيفة أن شركة أكوا باور السعودية تتطلع إلى فرص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن المحادثات تناولت أيضا مشاريع إنتاج الصمغ العربي وزراعة المحاصيل والثروة الحيوانية وبناء البنية التحتية.

وتحاول الحكومة الانتقالية في السودان انتشال البلاد من أزمة اقتصادية عميقة أشعلت فتيل الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، واستمرت بعد الإطاحة به.

وشهدت الأزمة نقصا حادا في الوقود والسلع الأساسية الأخرى على الرغم من أن نقص الوقود قد خف في الآونة الأخيرة.

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