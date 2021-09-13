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النفط يصعد مع تباطؤ عودة إمدادات أميركية عطلها الإعصار

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منشأة للطاقة في خليج المكسيك
منشأة للطاقة في خليج المكسيك
أسعار النفط

النفط يصعد مع تباطؤ عودة إمدادات أميركية عطلها الإعصار

ما يقرب من نصف إنتاج الخام في خليج المكسيك الأميركي ما زال متوقفاً

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط فوق 73 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، حيث تتبع المستثمرون استعادة الإمدادات البطيئة في خليج المكسيك وتوقعات الطلب والمخزونات خلال الربع الرابع.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 70 دولاراً للبرميل، على ارتفاع بنسبة 0.7% بعد صعوده 2.3% يوم الجمعة.

ومنذ أكثر من أسبوعين منذ أن ضرب إعصار آيدا منطقة الإنتاج الرئيسية، لم تتم إعادة تشغيل ما يقرب من نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأميركي، وفقًا لآخر حصيلة صادرة عن مكتب السلامة وإنفاذ البيئة.

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كان الاضطراب الناجم عن العاصفة "صدمة صعودية غير عادية للسوق"، وفقًا لبنك Goldman Sachs، وكان "آيدا" فريداً من نوعه من حيث تأثيره الصعودي على احتياطيات النفط الأميركية والعالمية، مما أدى إلى انخفاض يقدر بنحو 30 مليون برميل.

وفي تقرير منفصل، توقع بنك غولدمان أن يقود النفط الخام ارتفاع أسعار السلع في الربع المقبل.

ارتفع النفط في الأسابيع الأخيرة، لتقليص التراجع الفصلي، حيث قام المستثمرون بتقييم تداعيات الإعصار وتعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. وجاء التحرك إلى الأعلى في وقت تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخطة لاستعادة الإنتاج، كما أكدت الصين طرحاً غير مسبوق للخام من مخزوناتها.

أوقفت آثار آيدا حوالي 1.1 مليون برميل من الإنتاج اليومي في خليج المكسيك، ومن غير الواضح متى سيعود هذا الإنتاج، وهي إشارة صعودية، وفقًا لمجموعة فيتول، أكبر متداول مستقل في العالم.

في وقت لاحق اليوم الاثنين، من المقرر أن تصدر أوبك أحدث تقييم شهري لها بشأن العرض والطلب في جميع أنحاء العالم مع استمرار المخزونات في الانحسار.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2019.

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