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توقعات بتسجيل النفط الصخري الأميركي أعلى مستوى منذ بداية الجائحة

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منشأة طاقة في حوض بيرميان للنفط الصخري الأميركي (رويترز)
منشأة طاقة في حوض بيرميان للنفط الصخري الأميركي (رويترز)
النفط

توقعات بتسجيل النفط الصخري الأميركي أعلى مستوى منذ بداية الجائحة

نيويورك - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أمس الاثنين، إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بحوالي 66 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 8.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون الأعلى منذ أبريل 2020.

وقال التقرير إن هذه التوقعات تستند إلى نمو الإنتاج في حوض بيرميان، أكبر حقل أميركي للنفط الصخري، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنتاج سيزيد بمقدار 53 ألف برميل يوميا الشهر القادم إلى 4.8 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ مارس 2020.

من المتوقع أن يبقى الإنتاج في معظم المناطق الصخرية الأخرى مستقرا أو يسجل زيادات صغيرة.

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وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي من الأحواض الصخرية سيرتفع إلى مستوى قياسي لرابع شهر على التوالي.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 0.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 87.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر.

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