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خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني بأغسطس

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نفط إيران
نفط إيران
اقتصاد إيران

خامس أكبر مشترٍ للنفط بالعالم يتخلى عن الخام الإيراني بأغسطس

الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني في أغسطس

سول - رويترز

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أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني في أغسطس/آب، وهو ما فعلته أيضا في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 10.6 مليون طن استوردها في أغسطس /آب 2020.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية بشأن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي.

قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.

ووصف خبير النفط محمد الشطي في مقابلة مع "العربية" موسم الأعاصير في الولايات المتحدة بأنه انعكس عبر تناقص في الإمدادات، وبالتالي زاد التركيز على المعروض، رغم التعافي البطيء للطلب، منبهاً إلى تقديرات متفائلة لأداء النفط في العام المقبل.

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