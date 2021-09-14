وكالة الطاقة الدولية: اللقاحات ستطلق الطلب الكامن على النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود الجائحة لاسيما في آسيا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.

وكتبت الوكالة ومقرها باريس في تقرير النفط الشهري "بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول ويواصل النمو حتى نهاية العام".

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وتوقعت الوكالة تعافيا قويا في السوق من الربع الأخير من العام مشيرة إلى "طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات".

لكن انتشار السلالة دلتا للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملا بواقع 105 آلاف برميل يوميا بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

وقالت الوكالة إن الأضرار التي سببها الإعصار أيدا لمركز إنتاج النفط على الساحل الأميركي على خليج المكسيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب الإعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريبا.