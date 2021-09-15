النفط الأميركي يتجنب العاصفة "نيكولاس" والأسعار تواصل الصعود

واصل النفط ارتفاعاته بعد إغلاق جلسة التداول العادية يوم أمس الثلاثاء، عندما ذكرت مجموعة صناعية أن مخزونات الخام الأسبوعية ومخزونات الوقود قد انخفضت في أميركا.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بنحو 0.5%، بعد أن أفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.44 مليون برميل، بينما انخفض البنزين والديزل معًا بحجم مماثل. ويتداول خام القياس العالمي برنت عند 74 دولاراً للبرميل.

مادة اعلانية

في وقت سابق، لم يتغير مسار النفط كثيرًا مع تتبع المستثمرين لتحركات الدولار الأميركي، وقد تلاشت المخاوف بشأن تهديد الإعصار نيكولاس لإمدادات النفط الخام في خليج المكسيك، حيث لم تؤثر العاصفة الاستوائية على الإنتاج البحري في الخليج الأميركي، وأدى انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة إلى إغلاق أكبر خط أنابيب للبنزين في البلاد والذي يرسل الوقود من هيوستن إلى الشمال الشرقي لفترة وجيزة.

تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي بالقرب من 70 دولارًا للبرميل معظم هذا الشهر. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن العالم سيتعين عليه الانتظار حتى أكتوبر للحصول على إمدادات نفطية إضافية، حيث تقضي خسائر الإنتاج من إعصار آيدا على زيادات أوبك+.

وانخفض الطلب العالمي على النفط منذ يوليو، حيث أدت حالات كوفيد-19 المتزايدة إلى فرض قيود على التنقل في آسيا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

نيكولاس، الذي ضرب الشاطئ باعتباره إعصارًا من الفئة الأولى وفقد قوته منذ ذلك الحين، انتقل إلى الشرق من منطقة هيوستن بحلول منتصف الصباح بالتوقيت المحلي، مما سمح لمصافي التكرير وصناع المواد الكيميائية والصناعات الأخرى بتقييم آثار الأمطار والرياح.

من ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستجري أول عملية بيع للنفط من احتياطياتها الاستراتيجية في 24 سبتمبر، بعد إعلان الخطوة التاريخية الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية في بيان الثلاثاء، إن المزاد الأولي سيكون لنحو 7.38 مليون برميل من الخام. يأتي هذا وسط تكهنات بأن السلطات على وشك تخصيص المزيد من حصص الاستيراد للشركات.