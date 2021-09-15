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معهد البترول: هبوط مخزونات الخام والوقود الأميركية في أعقاب "آيدا"

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منشأة طاقة في أميركا
النفط

معهد البترول: هبوط مخزونات الخام والوقود الأميركية في أعقاب "آيدا"

رويترز

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قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب الإعصار آيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

بحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام هبطت 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بواقع 2.9 مليون برميل.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، إن أكثر من 39% من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الجانب الأميركي من خليج المكسيك ظل متوقفا الثلاثاء، في أعقاب الإعصار آيدا الذي ضرب لويزيانا وقبيل وصول العاصفة المدارية نيكولاس إلى الولاية.

يعادل ذلك حوالي 720 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط و1.075 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.

وقالت الوكالة الحكومية إن 39 منصة للنفط والغاز ما زالت متوقفة عن العمل.

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