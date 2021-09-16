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ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى6.327 مليون برميل في يوليو

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النفط

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى6.327 مليون برميل في يوليو

بيانات جودي: الطلب السعودي على المنتجات النفطية ارتفع إلى 2.363 مليون برميل

دبي - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 6.327 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز من 5.965 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.

وانخفضت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.035 مليون برميل إلى 1.323 مليون برميل في يوليو.

وكشفت بيانات جودي ارتفاع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.040 مليون برميل إلى 2.363 مليون برميل في يوليو.

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وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو/حزيران، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7.2 مليون طن في يونيو، ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وبلغت الشحنات من روسيا 6.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.

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