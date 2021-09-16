رويترز: قطر تبيع خام الشاهين تحميل نوفمبر بأقل علاوة سعرية في 5 أشهر

ذكرت مصادر تجارية اليوم الخميس، أن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل نوفمبر بأقل علاوة سعرية في خمسة أشهر، وسط إمدادات كافية من نفط الشرق الأوسط.

وقالت إن ثلاث شحنات بيعت في مناقصة بمتوسط علاوة 1.53 دولار للبرميل على أسعار دبي.

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وأضافت المصادر أن قطر للبترول حددت سعر العقود محددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة 1.58 دولار للبرميل.

ولم يتضح بعد من هم المشترون.

وتتزايد إمدادات الخامات متوسطة وعالية الكبريت في آسيا، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على تخفيف تخفيضات الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر بين أغسطس وديسمبر.

وكانت قطر للبترول حددت الشهر الماضي علاوة سعرية للعقود محددة المدة للشحنات تحميل أكتوبر عند 2.62 دولار للبرميل، بعد بيع ثلاث شحنات بمتوسط علاوة 2.30 دولار للبرميل على أسعار دبي.

