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مؤسسة النفط الليبية: انتهاء حصار مرفأي السدرة ورأس لانوف

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المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية: انتهاء حصار مرفأي السدرة ورأس لانوف

بعد إنهاء المحتجين حصارهم

طرابلس - رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الخميس، إن حصار مرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين انتهى وعادت عمليات التصدير إلى طبيعتها.

وكانت المؤسسة قد قالت أمس الأربعاء، إن العمليات عادت إلى طبيعتها أيضا في مرفأ الحريقة النفطي بعد أن أنهى المحتجون حصارهم.

وفي وقت سابق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد ذكرت بحسب ما قاله مهندسان في ميناءي السدرة وراس لانوف، إن عمليات التحميل في الميناءين النفطيين الليبيين استؤنفت يوم الجمعة الماضي.

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وقال مهندس في مرفأ الحريقة، يوم الجمعة الماضي، إن الصادرات لا تزال متوقفة هناك، حيث يمنع بعض الأشخاص عمليات التحميل.

تجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.

في العام الماضي، منعت قوات من الشرق جميع الصادرات تقريبا لشهور، وهو ما انتهى بمفاوضات جاءت في سياق مسعى أوسع نطاقا لحل النزاع في البلاد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات، بعد أن قالت الشركات التابعة لها إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.

ورفض البرلمان المتمركز في الشرق مرارا خطط ميزانية حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها في مارس، في إطار جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.

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