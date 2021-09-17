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رغم مرور أسبوعين على إعصار آيدا.. 28% من نفط الخليج الأميركي ما زال متوقفاً

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منشأة نفط أميركية متضررة من إعصار آيدا
منشأة نفط أميركية متضررة من إعصار آيدا
النفط

رغم مرور أسبوعين على إعصار آيدا.. 28% من نفط الخليج الأميركي ما زال متوقفاً

رويترز، العربية.نت

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أبقت شركات الطاقة أمس الخميس، 28% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك بالولايات المتحدة متوقفاً، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، بعد أكثر من أسبوعين على اجتياح الإعصار آيدا للمنصات في المنطقة.

أخلت شركات النفط والغاز 42 منشأة بحرية، ارتفاعا من 36 يوم الأربعاء. وما زال نحو 39% من إنتاج الغاز الطبيعي البحري متوقفا عقب العاصفة.

وتوقعت شركة AIR Worldwide المتخصصة في تحليل البيانات وأنظمة المخاطر، أن تصلَ مطالبُ التعويضات التي ستستقبلها شركات التأمين والناجمة عن إعصار آيدا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

وكانت الشركة قد توقعت أن تصل الخسائر المؤمّن عليها ما بين 17 و25 مليار دولار.

وتبقى هذه الخسائر المتوقعة أقل بكثير من الخسائر الناجمة عن إعصار كاترينا في عام 2005، حيث وصلت الفاتورة إلى 87 مليار دولار.

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