مصر.. ارتفاع استهلاك وقود السولار 12% لـ 1.16 مليون طن شهرياً

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع الاستهلاك المحلي من وقود السولار (الديزل) بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل الاستهلاك المحلي من السولار نحو 1.169 مليون طن خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 1.044 مليون طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت 125 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12%.

تشير البيانات إلى أن الإنتاج المحلي من السولار سجل نحو 739 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 813 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 74 ألف طن، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9%.

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كان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قد ارتفع ليسجل نحو 4.311 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.710 مليون طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 16.2%.

شهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 4.047 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.548 مليون طن خلال نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14%.

كشفت بيانات جهاز الإحصاء المصري، أنه خلال شهر مارس الماضي، ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4.612 مليون طن، مقابل نحو 3.599 مليون طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 1.053 مليون طن.

في فبراير الماضي بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4.123 مليون طن، مقابل نحو 3.677 مليون طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 446 ألف طن.