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وزير النفط العراقي يتوقع التزام أوبك+ باتفاق إنتاج النفط في أكتوبر

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مصفاة نفط في العراق
مصفاة نفط في العراق
النفط

وزير النفط العراقي يتوقع التزام أوبك+ باتفاق إنتاج النفط في أكتوبر

توقع أن تبلغ صادرات بلاده في المتوسط 3.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن أوبك وحلفاءها (أوبك+) سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعا التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر/ تشرين الأول إذا ظلت الأسعار مستقرة، بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط، بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر /أيلول.

قلصت أوبك الشهر الحالي توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

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ورفعت المنظمة توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل.

وفي سياق متصل؛ توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا.

وقال البنك في مذكرة بحثية، الشهر الحالي، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك + قد عوضت عن تحسن الطلب.

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