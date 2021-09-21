أمين عام "أوبك": العالم يحتاج استثمارات مستمرة وكافية في الطاقة

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء، إن العالم يحتاج استثمارات مستمرة وكافية ويمكن التنبؤ بها في جميع فئات الطاقة، نقلاً عن رويترز.

كانت أوبك قد قلصت الشهر الحالي توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

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وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 99.70 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

ورفعت المنظمة توقعات زيادة الطلب على النفط في 2022 لـ4.15 مليون برميل.

وفي سياق متصل؛ توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا.

وقال البنك في مذكرة بحثية، خلال سبتمبر 2021، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك + قد عوضت عن تحسن الطلب.