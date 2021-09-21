بتروناس: سعر الغاز بين 7 و8 دولارات "نقطة مريحة" للمستهلكين والاستثمار 

قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة تينغكو محمد توفيق، اليوم الثلاثاء، إن سعرا للغاز يتراوح بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية يمكن أن يكون "بقعة مريحة" للمستهلكين وقد يسمح أيضا بمواصلة الاستثمارات.

وأضاف في مؤتمر غازتك المنعقد في دبي "الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي. المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون المستقبل خاليا من النفط والغاز".

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وكتب محللون في غولدمان ساكس: "إن الضيق في إمدادات الغاز العالمية يخلق حافزاً صعودياً واضحاً، ويحتمل أن يكون ذا مغزى لسوق النفط هذا الشتاء، وهو أكبر من الخطر السلبي على الطلب العالمي على النفط من موجة كوفيد أخرى تشبه دلتا".

وارتفعت أسعار الغاز 280% في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100% في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل، منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.

وتضافرت أسواق الغاز الضيقة في أوروبا، وانخفاض سرعة الرياح، وانخفاض مخزونات الغاز بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أسعار الكربون القياسية في الأسابيع الأخيرة لإرسال أسعار الغاز القياسية في القارة وأسعار الطاقة في أكبر الاقتصادات إلى مستويات قياسية. كما ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية القياسية الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى مستويات قياسية لهذا الوقت من العام أيضاً.