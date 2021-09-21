.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بتروناس: سعر الغاز بين 7 و8 دولارات "نقطة مريحة" للمستهلكين والاستثمار 

  • الخط
بتروناس الماليزية
بتروناس الماليزية
طاقة

بتروناس: سعر الغاز بين 7 و8 دولارات "نقطة مريحة" للمستهلكين والاستثمار

الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للطاقة المملوكة للدولة تينغكو محمد توفيق، اليوم الثلاثاء، إن سعرا للغاز يتراوح بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية يمكن أن يكون "بقعة مريحة" للمستهلكين وقد يسمح أيضا بمواصلة الاستثمارات.

وأضاف في مؤتمر غازتك المنعقد في دبي "الغاز الطبيعي يجب قبوله كوقود انتقالي. المستقبل دون كربون لا يعني بالضرورة أن يكون المستقبل خاليا من النفط والغاز".

وكتب محللون في غولدمان ساكس: "إن الضيق في إمدادات الغاز العالمية يخلق حافزاً صعودياً واضحاً، ويحتمل أن يكون ذا مغزى لسوق النفط هذا الشتاء، وهو أكبر من الخطر السلبي على الطلب العالمي على النفط من موجة كوفيد أخرى تشبه دلتا".

وزير الطاقة الإماراتي: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة.. والسوق من سيحركها طاقة طاقة وزير الطاقة الإماراتي: أسعار الغاز الحالية ليست مستدامة.. والسوق من سيحركها

وارتفعت أسعار الغاز 280% في أوروبا هذا العام وبأكثر من 100% في الولايات المتحدة بسبب مجموعة من العوامل، منها انخفاض مستويات التخزين وأسعار الكربون وانخفاض الإمدادات الروسية.

وتضافرت أسواق الغاز الضيقة في أوروبا، وانخفاض سرعة الرياح، وانخفاض مخزونات الغاز بشكل غير طبيعي، فضلاً عن أسعار الكربون القياسية في الأسابيع الأخيرة لإرسال أسعار الغاز القياسية في القارة وأسعار الطاقة في أكبر الاقتصادات إلى مستويات قياسية. كما ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية القياسية الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى مستويات قياسية لهذا الوقت من العام أيضاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تجنبوا الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة.. تجنبوا الموسيقى الصاخبة أثناء القيادة.. "خطيرة جداً"
أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً أردوغان يرتبك بكتابه.. فيديو يخلق جدلاً واسعاً
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم بسرعة 80 ألف كم/س.. كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم
طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية طالب عربي من بين المصابين بالهجوم المسلح في جامعة روسية
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
قبل أن تذهب
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
تفجيرات جلال أباد تجدد المخاوف من عودة "داعش" داخل وخارج أفغانستان
اكتشف المزيد