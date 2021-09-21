رويترز: التزام أوبك+ بتخفيضات النفط زاد إلى 116% في أغسطس

قال مصدران من مجموعة منتجي النفط أوبك+ لوكالة رويترز، إن التزام المجموعة بتخفيضات الإنتاج زاد إلى 116% في أغسطس من 109% في يوليو.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قال إن أوبك وحلفاءها (أوبك+) سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2022، متوقعا التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر، إذا ظلت الأسعار مستقرة، بحسب "رويترز".

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وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في بغداد يوم الأحد، أن إجمالي صادرات العراق من النفط، بما في ذلك صادرات منطقة كردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

قلصت أوبك الشهر الحالي توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب متحور دلتا من فيروس كورونا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.