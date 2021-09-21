السعودية والعراق على رأس قائمة الدول المصدرة للنفط إلى الهند

أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن ورادات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس/آب بعدما وصلت في يوليو/تموز لأدنى مستوى منذ ما يقرب من عام، وذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة بالأساس.

اشترت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يوميا الشهر الماضي مع اعتزام بعض المصافي تعزيز إنتاجها توقعا لتنامي الطلب في موسم الاحتفالات.

مادة اعلانية

وكان حوالي خمس الواردات الهندية في أغسطس/آب من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، إذ حجزت المصافي شحنات من مناطق بعيدة في نهاية مايو/أيار ويونيو/حزيران للاستفادة من فروق الأسعار. وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لما أظهرته البيانات.

وانخفضت حصص خامات الشرق الأوسط من واردات الهند في أغسطس/آب إلى 61.8% من 64.7% في الشهر السابق، بينما انخفضت الواردات من أفريقيا إلى 14.1% من 16.7%.

وأدى ذلك لخفض حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من واردات الهند الإجمالية إلى 67.7% من 77.6%.

وخلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب، وهي الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، انخفضت حصة أوبك من واردات الهند لأدنى مستوى لها.

وفي الشهر الماضي، ظل العراق على رأس أكبر المصدرين للهند تليه السعودية، وصعدت الولايات المتحدة للمركز الثالث، بعد أن قفزت أربعة مراكز، وصعدت الكويت للمركز الخامس بعد أن كانت بالمركز السادس في يوليو/تموز. وظلت الإمارات في المركز الرابع بينما تراجعت نيجيريا ثلاثة مراكز لتصبح في المركز السادس.