"النفط" العراقية تكشف تفاصيل مشروع استثمار الغاز بحقلي الناصرية والغراف

كشفت وزارة النفط العراقية، عن تفاصيل مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار، فيما حددت حجم ما سيضيفه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار يعد أحد المشاريع التي تعمل عليها وزارة النفط منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث إنه من أهم المشاريع في قطاع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى طاقة مفيدة ترفد المحطات الكهربائية".

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وأضاف أن "المشروع سيوفر 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "العقد أبرم مع شركة بيكر هيوز التي عملت منذ مطلع هذا العام بإعداد التصاميم حيث إنها ستنشئ معملا لاستثمار الغاز في محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "المشروع سيوفر أيضا فرص عمل للمقاولين المحليين والمواطنين، وسيدخل حيز التنفيذ خلال 30 شهرا".

وأشار إلى أن "الغاز المستثمر في هذا المشروع سيسد جزءا من الحاجة المحلية لمحطات الطاقة الكهربائية"، منوها بأن "العراق يستورد حاليا 750 مليون قدم مكعب قياسي باليوم لسد الحاجة المحلية من الغاز".

وأضاف أن "الوزارة لديها مشاريع عدة لاستثمار الغاز، منها مجموعة مشاريع ستنفذ من قبل شركة توتال والتي ستوفر نحو 600 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وسبق ذلك عقد مع الشركة الصينية الحكومية لاستثمار الغاز في محافظة ميسان، فضلا عن مشاريع في محافظة البصرة، كلها ستوفر كميات جيدة من الغاز للبلد".

وأعلنت وزارة النفط أمس، إطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار بحسب بيان رسمي، إن "مشروع استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف يأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من جميع الحقول النفطية في انحاء العراق، لتحقيق أهدافنا المتمثلة باستثمار جميع الكميات التي تحرق، لتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز، والحفاظ على بيئة نظيفة آمنة، انسجاماً مع التزامنا بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "الحكومة والوزارة حققتا خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات والعقود مع الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق خطط إيقاف حرق الغاز في غضون السنوات القادمة، والعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز".