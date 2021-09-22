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الملك سلمان: السعودية تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط

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الملك سلمان خلال مجلس الوزارء
الملك سلمان
اقتصاد السعودية

الملك سلمان: السعودية تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط

خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين للجمعية العامة للأمم المتحدة

رويترز

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قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إن الرياض تعمل مع أوبك وحلفائها من أجل استقرار سوق النفط.

وأضاف، خلال كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إن المملكة قدمت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي.

وأشار إلى أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة كورونا، كما دعمت المملكة الجهود العالمية لمواجه تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة.

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