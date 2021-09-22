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لبنان يرفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أسبوعين

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من محطة وقود في لبنان (أرشيفية من رويترز)
محطة وقود في لبنان
لبنان

لبنان يرفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أسبوعين

تحديد السعر الجديد للبنزين 98 أوكتان للمستهلكين عند 209300 ليرة لبنانية

بيروت - رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن لبنان رفع السعر الرسمي للبنزين اعتبارا من اليوم الأربعاء للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وتم تحديد السعر الجديد للبنزين 98 أوكتان للمستهلكين عند 209300 ليرة لبنانية أي نحو 15 دولارا مقابل عشرين لترا من البنزين.

وتحدد سعر البنزين 95 أوكتان عند 202400 ليرة.

كانت وثيقة رسمية، أظهرت أن وزارة الطاقة اللبنانية رفعت سعر البنزين بأكثر من 30% يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر 2021، وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37%، بحسب ما نقلته "رويترز".

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ويعيش لبنان على وقع أزمة شح في المحروقات تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

وفي أغسطس الماضي، رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تراوحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي.

وخلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.

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