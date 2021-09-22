نيجيريا تتوقع إنتاج 1.88 مليون برميل يوميا من النفط في 2022

أظهرت وثيقة أن الحكومة النيجيرية تتوقع أن تنتج البلاد 1.88 مليون برميل يوميا من النفط الخام في 2022 وأنها ستستخدم سعر قياس للنفط عند 57 دولارا للبرميل في خططها للميزانية.

ووافق مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على وثيقة الإطار العام للنفقات في الأجل المتوسط، وهي جزء مهم في دورة الإعداد للميزانية.

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وتتوقع الوثيقة أيضا نموا للناتج المحلي الإجمالي عند 4.2% وتضخما عند 13% في 2022.