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"نفط الكويت" تستقبل العروض المالية بمشروع الغاز الجوراسي ضمن آخر جولة تفاوضية

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شركة نفط الكويت
شركة نفط الكويت
اقتصاد الكويت

"نفط الكويت" تستقبل العروض المالية بمشروع الغاز الجوراسي ضمن آخر جولة تفاوضية

يتضمن المشروع بناء منشآت 4 و5 بطاقة إنتاجية 50 ألف برميل يوميا

دبي - العربية.نت

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حددت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، كآخر موعد لتقديم العروض المالية للجولة الأخيرة من مشروع الغاز الجوراسي رقم 4 و5 في شمال الكويت والبالغ قيمته نحو مليار دولار.

وقالت مصادر، إن شركة نفط الكويت طلبت من جميع الممارسين المؤهلين للمشروع تمديد التأمين الأولي، وذلك تطبيقا لقانون المناقصات العامة والمادة رقم 46 من القانون.

وذكرت أن "نفط الكويت" تستخدم نظام ممارسة في عملية تقديم العطاءات لمشاريع الإنتاج المبكر المعروفة اختصارا بـ(JPF)، ويعمل النظام كمزاد عكسي يتكون من عدة جولات، ويتعين على الشركات خفض أسعارها أو الاحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم الكشف عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ومع انخفاض العطاءات ينسحب المزايدون حتى تبقى شركة واحدة لكل عقد، وفقا لما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأكدت الصحيفة أن شركة سبيتكو هو أقل مقدم عطاء لكلا العقدين في الجولة الأولى من العطاءات، ومن غير المرجح أن تحصل على كلا العقدين، إذ قدمت شركة خدمات حقول النفط الصينية Jereh، ثاني أقل عطاء في الجولة الأولى.

ويتضمن المشروع بناء منشآت 4 و5 بطاقة إنتاجية 50 ألف برميل في اليوم من الخام (زيت الجوراسي الخفيف مع 40 درجة- 50 درجة جاذبية معهد البترول الأميركي API)، و150 مليون قدم مكعبة قياسية.

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