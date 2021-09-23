بلومبرغ: عُمان تدرس بيع وحدة كيماويات ألمانية بـ 3 مليارات دولار

تدرس شركة النفط العمانية OQ بيع وحدتها التابعة الألمانية في مجال الكيماويات، حيث تسعى إلى تدبير مصادر تمويل لاستعادة التوازن في ميزانيتها، وفقاً لما ذكرته مصادرة مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وكشفت المصادر، أن شركة النفط العمانية تحدثت إلى مستشارين محتملين لدراسة الخيارات المتاحة، حيث قُدرت قيمة الوحدة الألمانية بنحو 3 مليارات دولار.

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وأضافت المصادر أن المداولات جارية، وليس هناك يقين أنها ستؤدي إلى عملية بيع، فيما قام متحدث باسم OQ Chemicals بتوجيه الاستفسارات إلى الشركة الأم.

سعت عمان إلى استخدام أصول الطاقة لديها لجمع الأموال وخفض عجز الميزانية الذي ارتفع مع انتشار جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تدهور أسعار النفط والسياحة.

وقالت مصادر "بلومبرغ" في أبريل، إن الشركة تدرس البيع المحتمل لحصة في شركة الطاقة المتكاملة OQ أو إحدى الشركات التابعة لها.

تم تشكيل شركة النفط العمانية من خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العمانية المملوكة للدولة ومجموعة التكرير أوربك وأوكسيا.

ووافقت عُمان على شراء Oxea من شركة الأسهم الخاصة Advent International في عام 2013 مقابل 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، مع سعيها للاستفادة من الطلب المتزايد على المواد الكيميائية القائمة على أوكسيا، حيث يتم استخدام منتجات الشركة في الطلاءات ومستحضرات التجميل والأدوية والنكهات الصناعية.

وتوظف OQ Chemicals أكثر من 1400 شخص في ألمانيا، وكذلك في الصين وهولندا والولايات المتحدة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.