تسعير خام دبي لشهر ديسمبر بخصم 0.20 دولار للبرميل عن العماني 

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي، اليوم الخميس، إن الإمارة حددت الفارق الرسمي لخامها إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر ديسمبر/كانون الأول عند خصم 0.20 دولار للبرميل.

وسيُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم ديسمبر/كانون الأول في نهاية أكتوبر/تشرين الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر.

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وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.

كما تلقت السوق دعما أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرغراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4% إلى 72.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 76.45 دولار للبرميل.