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مكاسب قوية للنفط مع تراجع المخزونات الأميركية وارتفاع الطلب على الوقود

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حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

مكاسب قوية للنفط مع تراجع المخزونات الأميركية وارتفاع الطلب على الوقود

برنت فوق 76 دولاراً

نيويورك - رويترز

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أغلقت أسعار النفط على مكاسب بأكثر من 2% أمس الأربعاء، بعد أن هبطت مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وتعافي نشاط التكرير من عواصف ضربت منطقة ساحل الخليج الأميركي مؤخرا.

وعلى الرغم من تذبذبات أثارتها أرقام اقتصادية أميركية، تعافى إجمالي الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة عند حوالي 21 مليون برميل يوميا، غير بعيد عن ذروة 2019.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

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وقال أندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشييدس في هيوستون: "أسعار النفط الخام ما زالت تلقى دعما من تعافي الطلب حول العالم واستمرار السحب من المخزونات".

أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.83 دولار، أو 2.5%، لتسجل عند التسوية 76.19 دولار للبرميل.

وتستمر عودة المنشآت النفطية في خليج المكسيك إلى الإنتاج، ليرتفع إنتاج النفط الأميركي بمقدار 500 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة.

وقال وزير النفط العراقي إن أوبك وحلفاءها يعملون على الحفاظ على أسعار النفط قرب 70 دولارا للبرميل، بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.

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