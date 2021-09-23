وزير النفط العراقي: أوبك وحلفاؤها يعملون لإبقاء النفط قرب 70 دولاراً

نقلت وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء، عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، قوله إن أوبك وحلفاءها يعملون على الإبقاء على أسعار الخام قرب 70 دولارا للبرميل بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.

وقال عبد الجبار إن الوزارة "تأمل بالحفاظ على سعر النفط عند أكثر من 65 دولارا للبرميل".

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وأضاف أن صادرات نفط العراق ستستمر في الزيادة بمتوسط 400 ألف برميل شهريا، وأن البلاد تهدف إلى تصدير 3.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وكان بنك الاستثمار العالمي، غولدمان ساكس قال إن شتاء أكثر برودة، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، قد يؤديان إلى أسعار نفط أعلى من المتوقع في نهاية هذا العام، مع احتمال وصول النفط إلى 85 دولاراً للبرميل في الربع الرابع.

ورفع بنك غولدمان توقعاته السابقة لأسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل للربع الأخير من عام 2021، حيث يعتقد أن أزمة الغاز الطبيعي إلى جانب شتاء أكثر برودة من المعتاد في أوروبا وآسيا قد يشكلان خطراً صعودياً قدره 5 دولارات للبرميل.

وبحسب بنك الاستثمار، قد يقفز الطلب على النفط بمقدار 900 ألف برميل يومياً إذا كان الشتاء القادم أكثر برودة من المعتاد في نصف الكرة الشمالي.