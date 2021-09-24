مصر تستعد لإعلان استثمارات جديدة في الغاز بالبحر المتوسط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، أن الطفرة التي حدثت في مختلف أنشطة قطاع الغاز اتسمت بالتميز والحداثة في النتائج والأداء، وهو ما جعل مصر محل اهتمام كبير في نشاط الغاز وصناعة الطاقة بصفة عامة.

وأشار إلى تطلع بلاده لتحقيق المزيد من النجاحات في صناعة الغاز الطبيعي التي شهدت تحولات وإنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنها سعياً لتحقيق ذلك تنفذ برامج عمل طموحة في كافة مجالات صناعة الغاز تشمل البحث والاستكشاف والإنتاج والبنى التحتية وخدمات المواطنين.

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كما تواصل العمل على جذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في مصر بمنطقة البحر المتوسط وخاصة غرب المتوسط، والتي تمثل حجر الزاوية في الوصول لاكتشافات جديدة مستقبلاً تدعم النمو الذي حققته مصر في مواردها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة.

وقال إنه من المخطط أن يتم إسناد مناطق جديدة بالبحر المتوسط لشركات عالمية في ضوء المزايدة الحالية التي تعد الأولى من نوعها، كمزايدة رقمية تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، والتي من المقرر إغلاق باب تلقي العروض بشأنها نهاية الشهر الحالي.

وأوضح خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2020 / 2021، أن مبادرات دعم استخدامات الغاز الطبيعي بالسوق المحلية كان لها مردود مهم ومؤثر في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال التوسع الكبير في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمناطق المختلفة في مصر وسرعة توصيله للقرى، علاوة على الطفرة الكبيرة في عمليات تحويل السيارات لاستخدام الغاز كوقود وإنشاء المحطات الجديدة لتموين السيارات بالغاز.

وأشار إلى أن وزارة البترول تكثف جهودها لتنفيذ تلك المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتقليل التكاليف والأعباء المالية في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعي من مردود اقتصادي وحضاري وبيئي، و"هو ما يتم العمل عليه من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود للسيارات، والتي وفرت فرصاً كبيرة لخدمة المواطنين".

وقال إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الماضي، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الخدمة إلى 12.3 مليون وحدة سكنية.

وأشار أيضاً إلى أن الوحدات السكنية المقرر خدمتها بالغاز الطبيعي خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تقدر بنحو 4 ملايين وحدة سكنية، وكذلك استمرار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي بمعدلاته الحالية، سيضيفان 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة إلى الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي كوقود.