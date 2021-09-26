.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جنون أسعار الغاز فرصة لتنمية صادرات مصر.. كيف؟

  • الخط
اقتصاد

جنون أسعار الغاز فرصة لتنمية صادرات مصر.. كيف؟

مطالبات بتثبيت سعر الغاز للمصانع المصرية مع ارتفاعات الأسعار العالمية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن الزيادة المضطردة في أسعار الغاز، ستشكل فرصة سانحة لدخول لاعبين جدد إلى السوق، مع بحث المصنعين عن البدائل عالميا.

وقال السقطي في مقابلة مع "العربية" إن سعر 4.5 دولار للطن السائد في مصر حاليا، يعد سعرا منافسا على مستوى العالم، في ضوء الارتفاعات الحالية للأسعار.

وأضاف أن "ارتفاع السعر ليس دائما يؤذي المصنع، لكن لو جرى استغلاله بصورة سليمة، سيكون من المناسب، الاستفادة من بحث المشترين عن بدائل وخيارات جديدة".

واعتبر أن مشترين الغاز عادة في وقت ارتفاع الأسعار، "يلجأون لأسواق جديدة، وهذه فرصة طيبية للمصنعين الجدد، بشرط أن يحصل تدخل حكومي بضمان عدم ارتفاع أسعار الغاز في مصر، وألا تتجاوز هذا الرقم، للاستفادة من فرص تنشأ من زيادة أسعار المصنع الخارجي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد