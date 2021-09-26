جنون أسعار الغاز فرصة لتنمية صادرات مصر.. كيف؟

اعتبر علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أن الزيادة المضطردة في أسعار الغاز، ستشكل فرصة سانحة لدخول لاعبين جدد إلى السوق، مع بحث المصنعين عن البدائل عالميا.

وقال السقطي في مقابلة مع "العربية" إن سعر 4.5 دولار للطن السائد في مصر حاليا، يعد سعرا منافسا على مستوى العالم، في ضوء الارتفاعات الحالية للأسعار.

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وأضاف أن "ارتفاع السعر ليس دائما يؤذي المصنع، لكن لو جرى استغلاله بصورة سليمة، سيكون من المناسب، الاستفادة من بحث المشترين عن بدائل وخيارات جديدة".

واعتبر أن مشترين الغاز عادة في وقت ارتفاع الأسعار، "يلجأون لأسواق جديدة، وهذه فرصة طيبية للمصنعين الجدد، بشرط أن يحصل تدخل حكومي بضمان عدم ارتفاع أسعار الغاز في مصر، وألا تتجاوز هذا الرقم، للاستفادة من فرص تنشأ من زيادة أسعار المصنع الخارجي".