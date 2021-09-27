غولدمان ساكس: الطلب على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع

لا تتوقع مجموعة غولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشارت إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.

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وكانت "غولدمان ساكس "قد أشارت مؤخرا إلى أن ارتفاع الطلب قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط بعشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل، إذا كان الشتاء المقبل أكثر برودة من المعتاد.

فيما رفعت المجموعة توقعاتها لأسعار النفط بعشرين دولارا إلى 85 دولارا للبرميل في عام 2023.