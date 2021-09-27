.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غولدمان ساكس: الطلب على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع

  • الخط
أسعار النفط

غولدمان ساكس: الطلب على النفط سيرتفع أكثر من المتوقع

ارتفاع الطلب قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط بـ10 دولارات إلى 90 دولاراً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تتوقع مجموعة غولدمان ساكس أي تباطؤ في أسعار النفط على المدى القريب، حيث أشارت إلى أن الطلب سيرتفع مرة أخرى على المدى القريب، أقوى مما كان متوقعًا.

يأتي ذلك مع إعادة فتح المزيد من الدول وتخفيف القيود وسط نجاح حملات التلقيح ضد كورونا.

وكانت "غولدمان ساكس "قد أشارت مؤخرا إلى أن ارتفاع الطلب قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط بعشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل، إذا كان الشتاء المقبل أكثر برودة من المعتاد.

فيما رفعت المجموعة توقعاتها لأسعار النفط بعشرين دولارا إلى 85 دولارا للبرميل في عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب أصل كورونا.. سلالاته من الطبيعة وخفافيش لاوس هي الأقرب
بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم بالتفاصيل.. هكذا ستعيش ميركل بعد تركها الحكم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها رئيس أركان اليمن: سنفاجئ الحوثي بضربات لن يتعافى منها
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد